انت الان تتابع رئيس النجوم يكشف موقف ناديه من إلغاء بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
نفى محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم إف سي، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن طلب ناديه إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن ناديه قد يتضرر من تأجيل مباريات بعض الأندية الأخرى، لكنه يرغب في استكمال المسابقة المحلية، جاء ذلك بعد اجتماع الأندية مع مسئولى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجبلاية بالجزيرة، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدما لعب مبارياتهما في مسابقة الدوري الممتاز قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته.
وتحدث رئيس النجوم في تصريحات خاصة للتحرير قائلًا: "فكرة إلغاء بطولة الدوري مرفوضة تمامًا، وتسبب خسائر مادية فادحة للأندية المشاركة في المسابقة، ويجب أن يتم حل الأزمات بشكل ودي وعدم التفكير في هذا الأمر". وواصل حديثه، قائلًا: "الدوري هذا الموسم يختلف تمامًا عن المواسم السابقة، بسبب المنافسة على لقب البطولة،
وتحدث رئيس النجوم في تصريحات خاصة للتحرير قائلًا: "فكرة إلغاء بطولة الدوري مرفوضة تمامًا، وتسبب خسائر مادية فادحة للأندية المشاركة في المسابقة، ويجب أن يتم حل الأزمات بشكل ودي وعدم التفكير في هذا الأمر".
وواصل حديثه، قائلًا: "الدوري هذا الموسم يختلف تمامًا عن المواسم السابقة، بسبب المنافسة على لقب البطولة، وكذلك صراع الهبوط، فالكرة المصرية تعيش موسما استثنائيا".
يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في الثانية ظهر اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتيهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته.
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