شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم اتحاد الكرة يوضح تفاصيل مشادة رئيس الزمالك مع «شوبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن اندهاشه مما يتم تداوله عن وقوع مشادة قوية بين رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، موضحًا أن النقاش بين الثنائي لم يتعد مدته أكثر من 30 ثانية، وتم استكمال الاجتماع بعدها بصورة طبيعية.

وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة دي إم سي: «مندهش من ردورد الأفعال، والكلام مبالغ فيه جدا، ما حدث لم يتعد 30 ثانية».

وأضاف: «ما حدث أن المهندس خالد مرتجي انسحب من الاجتماع وقت دخول رئيس الزمالك، ولذلك شعر أنه انسحب بسببه، ورد أحمد شوبير على رئيس الزمالك بصفته نائب رئيس اتحاد الكرة».

وأكمل: «لم يتطور الأمر بدليل أن شوبير قاد الاجتماع بعد خروج هاني أبوريدة لارتباطه باجتماع خاص ببطولة الأمم الأفريقية».