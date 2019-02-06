شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الدراويش شهدت انضمام الثنائي إبراهيم عبدالخالق العائد من تجربة الإعارة ضمن صفوف حرس الحدود، إضافة لعودة عماد حمدي.

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.