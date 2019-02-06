شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أطالب باستقالة «شوبير».. ولجنة المسابقات «فوضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من منصبه، بسبب تحيزه لفريق الأهلي.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية، أثناء تواجده باتحاد الكرة لحضور اجتماع مجلس الاتحاد مع رؤساء الأندية، إن أحمد شوبير هو المسؤول عن أزمة مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، هاجم رئيس الزمالك، رئيس لجنة المسابقات عامر حسين قائلًا: «طول ما عامر حسين موجود لا توجد كرة قدم في مصر».

وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك حالة من الفوضى في المسابقة المحلية وأن هناك حكاما يحكمون بـ100 مكيال.

وأتم أن الزمالك ليس منحازًا مع نادي بيراميدز، وإنما يبحث عن العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، الذي أصبح غير موجود في الفترة الحالية.