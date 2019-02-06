الظاهرة رونالدو يتحدث عن مباراة الكلاسيكو ومن المتوقع بالفوز

قام النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو بالإشادة بمباراة ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا .
وتابع رونالدو الذي ارتدى قميص برشلونة وريال مدريد أن ليس هناك فريق مرشح للفوز في مباراة الليلة ، لكنه شدد على أن الفريق الأبيض استعاد مستواه مجدداً ، مقابل قوة يتمتع بها برشلونة مع ليونيل ميسي.
وقال أسطورة كرة القدم البرازيلية : ستكون مباراة مذهلة ، هي أفضل مباراة كلاسيكو في عالم كرة القدم سواء جرت في برشلونة أو مدريد ودائماً ما تتمتع بأجواء مميزة للغاية ، آمل أن نشاهد مباراة رائعة اليوم.
وحول المرشح للفوز وأجاب : من الواضح أن لديّ تاريخاً مميزاً للغاية مع ريال مدريد وأتمنى له الفوز ، ولكن لديّ أيضاً تاريخ مع برشلونة ، وبالتالي لا يمكن لي ترشيح أي طرف ، هذه مباراة كلاسيكو ويمكن أن يحدث أي شيء.
واختتم : ريال مدريد عاد للعب بشكل جيد للغاية ويبدو أنه استعاد ديناميكية جيدة للغاية ، هو فريق متجدد مع لاعبين شباب ، ولكن يجب الحذر لأن برشلونة قوي مع ليونيل ميسي والتشكيلة المذهلة التي يمتلكها.
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