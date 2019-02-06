فريق نانت يطلب من كارديف دفع قيمة صفقة"سالا"المتوفى

أشارت بعض التقاير أن إدارة نادي نانت الفرنسي طالبت نادي كارديف سيتي الإنجليزي بدفع القيمة المالية صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا المتوفي في حادثة الطائرة المحطمة .

وتقدر القيمة المالية لصفقة انتقال سالا إلى صفوف كارديف سيتي بمقدار 15 مليون جنيه استرليني.

وكان كارديف سيتي قد طلب من الاتحاد الإنجليزي مد فترة الانتقالات الشتوية للنادي لتعويض صفقة "سالا" إلا أن الرفض لم يلق ترحيبًا، وبحسب ما أكدته ميرور وهيئة الإذاعة البريطانية فقد طالب نادي نانت بالحصول على القيمة المالية للصفقة.

وكان كارديف سيتي قد أتم اتفاقه مع نانت الفرنسي على انتقال سالا إلى صفوف الدوري الإنجليزي وتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت سابق من يناير الماضي.

اللاعب الأرجنتيني توجه إلى فرنسا لوداع زملائه في فريق نانت قبل أن يستقل طائرة خاصة لنقله إلى إنجلترا وتسقط في قاع الـ English Channel.

جدير بالذكر أنه تم العثور على حطام الطائرة في قاع الماء بعد اختفائها لمدة 15 يوم.