شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: أول خناقة فى الجبلاية أكون مش طرف فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سعادته بعدم دخوله طرف فى الأزمة التى نشبت اليوم بين رئيس الزمالك واحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية.

وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول مرة يكون فى خناقة فى الاتحاد وأبقى مش طرف فيها" وذلك فى إشارة الى عدم تدخله ن قريب أو بعيد فى الخلاف الذى دار اليوم.

ونشبت مشادة عنيفة داخل اتحاد الكرة اليوم فور وصول رئيس الزمالك لاجتماع الأندية وذلك بين أحمد شوبير ورئيس الزمالك أدت الى حدوث بلبلة بين جميع الحضور.

وأكد عبد الغنى أن الخلافات أمر طبيعى فى ظل المنافسة الشرسة بين الأندية على بطولة الدورى الموسم الحالى.