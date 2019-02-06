شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت تعرض غزال الأهلي لمزق في العضلة الأمامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وغادر عمرو جمال مران فريقه الصباحي اليوم الأربعاء بعد إصابته في العضلة الأمامية ولم يستكمل، وأجرى جمال أشعة على العضلة الأمامية بأحد المستشفيات بالقاهرة والتي أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بعد اجراء اللاعب اشعة جديدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلق عمرو جمال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلاً : "اللهم لا اعترض علي قضائك"، لاسيما وأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى قرر قيد الغزال في قائمة الفريق المحلية للاستعانة به في المواجهات المقبلة نظرًا لكثرة الاصابات، إلا أن القدر حال دون ذلك.