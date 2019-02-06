شكرا لقرائتكم شوبير: إيقاف رئيس الزمالك من كاف لا يمنع خضوعه أمام لجنة القيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ان تفعيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة بات مطلب كافة الأطراف لوقف التجاوزات الخاصة بكل عناصر اللعبة. اضاف شوبير في تصريحات خاصة عقب انتهاء اجتماع اتجاد الكرة مع اندية الممتاز ان لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا ستقوم خلال الفترة المقبلة بتفعيل دورها بشكل كامل. ونفي شوبير ان تكون لجنة الانضباط لها علاقة برؤساء الاندية وان قرار التحقيق مع رئيس الزمالك يتعلق بلجنة القيم التي لها الحق الكامل في اخضاع مسئولي المنظومة للتحقيقات حتي في حالة صدور قرار بالايقاف بشأنهم من قبل الاتحاد الافريقي.

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