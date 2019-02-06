الاتحاد العماني يقبل استقالة فيربيك "لظروف خاصة"

اسماء السيد - أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الأربعاء قبول استقالة الهولندي بيم فيربيك من منصبه مدربا للمنتخب الوطني، متحدثا عن "ظروف خاصة" ورغبة الأخير بإنهاء مسيرته التدريبية بعد إشرافه على المنتخب الخليجي في منافسات كأس آسيا 2019.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على "تويتر" أنه ناقش خلال اجتماع "طارئ" برئاسة رئيسه سالم بن سعيد الوهيبي "الطلب الذي تقدم به مدرب المنتخب الوطني الأول الهولندي بيم فيربيك والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له".

أضاف "بعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته، على أن يكلف مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بتولي مهامه خلال المرحلة القادمة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول".

وتولى فيربيك (62 عاما) تدريب المنتخب العماني في كانون الأول/ديسمبر 2016، وقاده الى الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا التي أقيمت الشهر الماضي في الإمارات، قبل الخسارة بثنائية أمام إيران.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب العماني الى الأدوار الإقصائية للبطولة، بعد خروجه المبكر في 2004 و2007 و2015.