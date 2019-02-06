فيديو.. سوبر كورة يكشف حقيقة "خناقة" شوبير ورئيس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع سوبر كورة تقريرا مطولا مدعوما بالفيديو عن كواليس المشادة التى نشبت بين الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس نادى الزمالك، فى أثناء اجتماع حل أزمة مواعيد مؤجلات الدورى العام.

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