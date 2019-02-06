- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو جمال بعد الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو جمال مهاجم الأهلى، على تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، على خلفية مشاركته في التدريبات الجماعية صباح اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عمرو جمال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "اللهم لا اعترض علي قضائك"، لاسيما وأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى قرر قيد الغزال في قائمة الفريق المحلية للاستعانة به في المواجهات المقبلة نظرًا لكثرة الإصابات، إلا أن القدر حال دون ذلك.
ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بعد إجراء اللاعب أشعة جديدة.
عمرو جمال
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من عمرو جمال بعد الإصابة بمزق في العضلة الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.