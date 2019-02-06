شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يناقش مع وزير الرياضة نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر مسئول أن أبوريدة سوف يناقش مع وزير الرياضة مساهمة الوزارة فى تحمل نسبة من إيجارات ملاعب الدورى المحلى لخوض الأندية مبارياتها عليها بعد غلق عدد من الملاعب بسبب تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا خلال صيف العام الجارى.
كان اتحاد الكرة قد اتفق مع الأندية علي استعدادها للتعاون فيما يخص اغلاق الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وتقديم كل التسهيلات المتاحة لانجاح البطولة، وطالبت بعض الأندية بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليا وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر.
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