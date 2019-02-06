شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء ، استعدادا لمباراة الإسماعيلي ، المقرر اقامتها في السابعة مساء غدا الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن مواجهات الـ 21 بالدوري. واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – طه عادل – أحمد محسن – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صبحي – خالد الشيخ – صلاح ريكو – شيميلس بيكلي – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – رجب عمران – جون أنطوى – هاني سعيد. كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة الإسماعيلي .

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