شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل جلسة البطاوي مع لاعبي كليوباترا قبل مواجهة منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب عجرود، استعدادا لخوض مباراة منتخب السويس.

ويستعد كليوباترا لمواجهة السويس عصر غد الخميس بالسويس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وحرص البطاوي على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي، وطالبهم بالفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الزحف نحو قمة جدول ترتيب المسابقة، في ظل احتلال الفريق المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الترسانة متصدر مجموعة القاهرة.

وشدد البطاوي على اللاعبين بالتركيز خلال الـ 90 دقيقة، وعدم الانشغال بأي شيء إلا المباراة، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.



سيراميكا كليوباترا











