بث مباشر بدون تقطيع.. برشلونة × ريـال مدريد (الكلاسيكو)

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم الأربعاء، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد، فى ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعد الفوز على إشبيلية في ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 إذ خسر في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 إذ انتهى الإياب 3-1.