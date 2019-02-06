بالفيديو.. 5 حقائق رقمية عن كلاسيكو الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع منافسه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، على أن تقام مواجهة الإياب في السابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

آخر مباراة التقى فيها الفريقين في بطولة كأس الملك كانت في البطولة الكأس موسم 2013/2014، وحسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1.

ونرصدف في هذا التقرير أبرز 5 حقائق قبل مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك.