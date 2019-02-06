كواليس جلسة جروس مع خالد بوطيب

حرص السويسرى جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية وأكد علي أنه لاعب مميز وهناك تفاهم بينه وبين زملاؤه في الفريق ومع الوقت سيكون اكثر انسجاما.
وطالبه بعدم التفكير في الانتقادات التي تعرض لها وأن أزمة الفرص الضائعة مع البرنامج الذي تم تحديده له سينتهي.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة النجوم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى.
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