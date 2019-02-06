أتالانتا يدعم صفوفه بشقيق بول بوجبا

رفض المدافع الفرنسي “فلورنتين بوجبا”، الشقيق الأكبر لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مواصلة مسيرته في الملاعب التركية رفقة نادي جينشلربرليجي، واختار الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين.

وتعاقد بطل دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم “أتالانتا يونايتد” مع فلورنتين بوجبا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء، ليقطع اللاعب مسيرته مع فريقه التركي والتي تخللتها 8 مباريات فقط في الدوري المحلي.

لاعب منتخب غينيا مَثل نادي سلتا فيجو “ب” في مستهل مشواره الكروي عام 2008 وانتقل منه لصفوف نادي سيدان الفرنسي الذي ظل معه لمدة 3 أعوام في الفترة من 2009 إلى 2012.

وخاض بوجبا الكبير تجربة طويلة مع نادي سانت إتيان العريق منذ عام 2012 حتى 2018، وحالفه الحظ في مواجهة شقيقه الصغير “بول” في إحدى مباريات الدوري الأوروبي عام 2017 والذي توج به اليونايتد على حساب أياكس في النهائي.

وقال المدير الفني لأتالانتا يونايتد “كارلوس بوكانيجرا” في بيان رسمي “يسعدنا انضمام فلورنتين إلى النادي، إنه قلب دفاع يتمتع بالقوة البدنية ولديه مهارات جيدة. يملك أيضا خبرة في اللعب مع ناديه ومنتخب بلاده في بطولات دولية”.

وسينضم بوجبا البالغ من العمر 28 عاما إلى فريق ترك بصمته سريعا في الدوري الأمريكي حيث فاز باللقب في ثاني مواسمه في المسابقة.

وينطلق الدوري الأمريكي للمحترفين في مارس المقبل، وسينافس أتالانتا في دوري أبطال منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق الشهر الجاري.