حقيقة وقوع اشتباك بالأيدى بين رئيس الزمالك وشوبير

احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة

كتب ـ صبري حافظ:

كشف مصدر مطلع حقيقة ماتردد عن وجود اشتباك بالأيدى بين رئيس نادي الزمالك واحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة خلال اجتماع الجبلاية مع رؤساء الاندية اليوم بمقر الاتحاد.

أكد المصدر ان الجلسة سادتها روح الود مع طرح كل ناد لتساؤلاته واستفساراته، مشيرا الى ان بعض الحضور ارتفع صوته نظرا لوجود اطروحات مهمة وشائكة لكن

لم تصل الى درجة الإشتباك او حتى ارتفاع وتيرة الصوت بين رئيس النادي ونائب رئيس الجبلاية.

كان اتحاد الكرة قد دعا لعقد اجتماع بمقر الاتحاد اليوم لبحث مشاكل جدول الدوري والوصول لحلول حول بعض الموضوعات المهمة.