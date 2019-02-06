فيتوريا يعلن تشكيل النصر أمام القادسية

روي فيتوريا المدير الفني للنصر كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني روي فيتوريا عن تشكيل النصر أمام القادسية في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة دوري كأس الأمير مباريات الجولة الـ19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة. وجاء تشكيل النصر كالأتي: حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: سلطان الغنام - برونو أوفيني - عمر هوساوي - عوض خميس خط الوسط: إبراهيم غالب – بيتروس – جوليانو - يحيى الشهري - نور الدين أمرابط في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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