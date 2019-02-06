طلب غريب من نادي نانت بشأن لاعبه السابق إيمليانو سالا

المهاجم الارجنتيني إيمليانو سالا

وجه نادي نانت الفرنسي طلب غريب إلى فريق كارديف سيتي الإنجليزي، والذي كان من المفترض أن ينتقل إليه المهاجم الارجنتيني إيمليانو سالا.

وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن نادي نانت طلب من

فريق كارديف الحصول على 15 مليون حنيه إسترليني نظير إنتقال اللاعب الأرجنتيني سالا، والذي تعثر انتقاله بعد تحطم طائرته إثناء توجهه للإنضمام للفريق الإنجليزي.

وكانت الطائرة التي تقل المهاجم الارجنتيني من فرنسا إلى إنجلترا اختفت، قبل أن يتم العثور على حطامها وعلى جثة بداخلها.

وكان فريق نانت الفرنسي هدد باللجوء إلى الطرق القانونية في حال لم يحصل على المبلغ والذي يعد الدفعة الأولى من الصفقة، والتي تقدر بمليون يورو.