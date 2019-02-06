درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة الدورة العربية لليد وتنس الطاولة

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أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي جاهزية مجمع الصالات لاستضافة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ مارس المقبل.
وأشار درويش إلى أنه على تواصل دائم مع اللجنة العليا المنظمة لادورة العربية المدرسية برئاسة
وأعرب درويش عن سعادته الكبيرة باستضافة وفود الدول العربية المشاركة، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ستاد القاهرة
جدير بالذكر أن مصر تستضيف الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ مارس المقبل، وتعمل اللجنة المنظمة حاليا على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح البطولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
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