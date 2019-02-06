رياضة | Cope تعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Cope تعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إذاعة "كادينا كوبيه" عن تشكيلة برشلونة النهائية، التي ستواجه ريال مدريد مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وجاءت تشكيلة البرسا كالتالي :-

تير شتيغن ، سيميدو ، ألبا ، بيكيه ، لينغليت ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، أرثر ، كوتينهو ، سيرجي روبيرتو ، سواريز

تسريب تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة.. بيل في مهب الريح

استقر سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيلة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم يغامر سولاري بلاعبه جاريث بيل منذ البداية، حيث أكد الصحف الإسبانية، بأن بيل سيكون على مقاعد البدلاء أمام البرسا.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-

كيلور نافاس – مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش - فينسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة.