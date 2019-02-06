رياضة | آل الشيخ عن رامون دياز: الداهية وفريقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ عن رامون دياز: الداهية وفريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز ومعاونيه.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للمدرب مع فريق عمله معلقاً عليها: "الداهية وفريقه".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن وصول دياز ومعاونيه إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء استعدادا لقيادة الفريق الأول الكروي بنادي بيراميدز.

وكان تركي آل الشيخ قد أكد أن تكلفة رامون دياز ومساعديه لعام ونصف، في حال مدد التعاقد للسنة القادمة، تتجاوز سبعة ملايين دولار.

وجاء رامون دياز لتدريب بيراميدز خلفا للمدرب الوطني حسام حسن الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية عقب التعادل مع الزمالك في الدوري