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رياضة | رونالدو يتوقع الفائز في الكلاسيكو

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أكد البرازيلي رونالدو لاعب نادي الإسباني السابق، إن جميع عشاق كرة القدم ينتظرون كلاسيكو الارض بين والريال مساء اليوم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية : "مباراة برشلونة والريال تعد أفضل مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث تشهد اللقاءات متعة مميزة عن أي مواجهة أخرى".

وأضاف : "ريال مدريد عاد لأداءه بشكل طبيعي في المباريات الماضية، بعد بدايته السيئة للموسم هذا العام، والهزيمة الكبيرة من البارسا".

وتابع : "لعبت بقميص الفريقين، ولكن هذة المباريات لا يوجد بها توقعات، والفريقان يملكان لاعبين مميزين في جميع المراكز بالملعب".

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