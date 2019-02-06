رياضة | رونالدو يتوقع الفائز في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتوقع الفائز في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، إن جميع عشاق كرة القدم ينتظرون كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال مساء اليوم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية : "مباراة برشلونة والريال تعد أفضل مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث تشهد اللقاءات متعة مميزة عن أي مواجهة أخرى".

وأضاف : "ريال مدريد عاد لأداءه بشكل طبيعي في المباريات الماضية، بعد بدايته السيئة للموسم هذا العام، والهزيمة الكبيرة من البارسا".

وتابع : "لعبت بقميص الفريقين، ولكن هذة المباريات لا يوجد بها توقعات، والفريقان يملكان لاعبين مميزين في جميع المراكز بالملعب".