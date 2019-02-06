رياضة | آخر تطورات مفاوضات التجديد لنجمي الأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات التجديد لنجمي الأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن طلب التونسى على معلول، لاعب الفريق، الحصول على مليون دولار فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع المارد الأحمر.

وأكد عبدالحفيظ أنه بدء التفاوض مع معلول بشأن تجديد عقده، وعقد معه جلسة وحيدة لم تضمن الاتفاق على أى مُقابل مادى، لافتًا إلى أن النادى يسعى لمعرفة طلبات اللاعب من أجل التجديد للقلعة الحمراء قبل بدء التفاوض، مُشددًا على أن ما يهم النادى، حاليًا، هى رغبة اللاعب فى تجديد عقده قبل عرض المقابل المادى والوصول لاتفاق بشأن ذلك.

وكانت إدارة القلعة الحمراء قد طالبت عبدالحفيظ بسرعة حسم ملف الثنائى على معلول وجونيور أجايى قبل نهاية الموسم، للحفاظ على القوام الرئيسى للفريق، بعد ما قدمه اللاعبان، مؤخرًا، مع الأهلى من أداء مميز محليًا وإفريقيًّا.

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