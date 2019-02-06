اونلاين | Barcelona يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد

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Barcelona يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد

أكد الإسباني روبرت فيرنانديز لاعب برشلونة وفالنسيا الأسبق أنه في مباريات الكلاسيكو لا يكفي أن تكون لاعب جيد لتخوض اللقاء لافتًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلم جيدًا كيف يسيطر على نفسه.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قال فيرنانديز: "ميسي يعرف كيف يسيطر على نفسه، ويعلم جيدًا كيف يصبح بخير، أما إذا كان غير ذلك فلن يلعب المباراة".

Barcelona يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد

وكان ميسي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراته الأخيرة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبسؤاله حول مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أجاب فيرنانديز: "في مباريات الكلاسيكو ليس عليك أن تكون لاعبًا جيدًا، بل يجب عليك إظهار شخصية قوية خلال المباراة بجانب تحمل الضغوطات".

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على برشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

وتستعرض "الخليج 365" بعض القنوات غير المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، وهي نايل سات وهوت بيرد وياه سات والأقمار الصناعية الأخرى، التي جاءت كما يلي.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

- قناة "İdman Azərbaycan " على القمر AzerSpace 1 46.0°E - وترددها 11175 أفقي.

- قناة " Varzish Sport HD " على القمر ياه سات – وترددها 11938 أفقي.

- قناة " idman" على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

- قناة "Eleven Sports 1 HD " على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـ أفقي

- قناة " sport tv 2" على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

- قناة "ETV الأثيوبية" – على القمر نايل سات - ترددها 11512 عمودي 27500

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً