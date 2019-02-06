اونلاين | عاجل .. 6 قنوات مفتوحة تعلن عن نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على ترددها قبل انطلاقة بساعات (بث مباشر)

شارك الأرجنيتين ليونيل ميسي في التدريب الأخير لفريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مساء غد الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحامت الشكوك حول قدرة نجم برشلونة الأول على المشاركة في الكلاسيكو الذي يحتضنه ستاد كامب نو في برشلونة، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام فالنسيا، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، مطلع الأسبوع الحالي.

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على برشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء.