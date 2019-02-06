اونلاين | الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تفاؤلًا بشأن إمكانية مشاركة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مساء غد الأربعاء. ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتحوم الشكوك حول قدرة ديمبيلي على المشاركة في اللقاء، بعد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليجانيس قبل أسبوعين. وقال فالفيردي في تصريحات حول موقف ديمبيلي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سنرى كيف يشعر الآن، لكن أعتقد أن تواجده سيكون متاحًا". الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو لاعب ريال مدريد الأسبق أنه يتمنى فوز الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

وخلال مؤتمر الصحفي لمالك نادي بلد الوليد قال رونالدو: "مباريات الكلاسيكو دائمًا ما تكون رائعة، افضل مباريات في العالم".

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

وأضاف: "إنه أمر رائع أن تخوض مثل تلك المباريات، وآمل أن يقدم لنا "آلهة" كرة القدم مباراة رائعة الليلة.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

وبسؤاله عن أي فريق يتمنى له الفوز اليوم قال: "إنها مباراة مهمة ، لدي تاريخ خاص مع مدريد وكذلك برشلونة ولكن أتمنى أن يفوز ريال مدريد في المباراة".

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد فوزه على إسبيليه بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تخطى ريال مدريد منافسه جيرونا بنتيجة 7-3.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

بث مباشر يلا شوت اونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث سنقدم لكم رابط مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الريال وبرشلونة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي من قناة bein sport hd 3 بث مباشر قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

بث مباشر الريال وبرشلونة يلا شوت yalla-shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي من الكأس في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الكلاسيكو الإسباني مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وصعد برشلونة إلى نصف النهائي بعد تعويض خسارته أمام إشبيلية ذهاباً في ربع النهائي بهدفين دون رد، بفوز بسداسية على ملعب كامب نو، في حين نجح الريال في الفوز في تكرار فوزه على جيرونا ذهاباً وإياباً بمجموع 7-3 في المباراتين، وسنوفر لكم رابط سريع مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجودة عالية.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora-star، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مما يعني تواجده أساسياً خلال مباراة مساء الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، لايف مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، برشلونة وريال مدريد الاسطورة، الان ماتش الريال وبرشلونة بث مباشر كورة ستار، كورة ستار مباراة برشلونة وريال مدريد، لايف مباراة الريال وبرشلونة يلا شوت، بجودة عالية مباراة الريال وبرشلونة بث مباشر كورة أون لاين كورة ستار كورة اونلاين..

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

ويبقى قرار مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي بيد المدير الفني الإسباني فالفيردي، بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

سيسعى ليونيل ميسي لكسر العقدة التي لازمته خلال مباريات الفريقين بكأس ملك أسبانيا، حيث واجه ريال مدريد في 6 مباريات سابقة بالبطولة لم يتمكن من هز الشباك في أي مرة منهما.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin

يعد لويس سواريز هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في لقاءات الكلاسيكو منذ وصوله للبلوجرانا، حيث سجل 8 أهداف في شباك الريال.

الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف onlin