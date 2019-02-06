اونلاين | بث حي HD مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| مباراة ريال "مدريد" و"برشلونة" اليوم الأربعاء 6 - 2 - 2019 (بث مباشر)

أبث حي HD مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| مباراة ريال "مدريد" و"برشلونة" اليوم الأربعاء 6 - 2 - 2019 (بث مباشر)

علن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن القائمة التي ستسافر إلى برشلونة مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لملاقاة البارسا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتكونت قائمة الفريق الملكي من 21 لاعباً، على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل.

وعرفت القائمة غياب كلاً من: ألفارو أودريوزولا، فالفيردي، براهيم دياز، خيسوس فاييخو ولوكا زيدان.

وجاءت قائمة ريال مدريد لملاقاة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس - تيبو كورتوا - ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس ليورنتي - ماركو أسينسيو - إيسكو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز - كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

بث حي HD مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| مباراة ريال "مدريد" و"برشلونة" اليوم الأربعاء 6 - 2 - 2019 (بث مباشر)

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.