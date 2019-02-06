شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر لمواجهة القادسية بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وجاء تشكيل النصر كالتالي.
جوناس، سلطان، يوفيني، عمر، خميس، ابراهيم، بيتروس، يحيى، جوليانو، حمد الله، مرابط
يحتل النصر المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل النصر لمواجهة القادسية بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.