شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر لمواجهة القادسية بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء تشكيل النصر كالتالي.

جوناس، سلطان، يوفيني، عمر، خميس، ابراهيم، بيتروس، يحيى، جوليانو، حمد الله، مرابط

يحتل النصر المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.