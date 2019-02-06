شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب يوفنتوس يحتضن مباراة إيطاليا والبوسنة في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحتضن ملعب فريق يوفنتوس "أليانز ستاديوم" مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 يوم 11 يونيو المقبل. ولعب منتخب إيطاليا 38 مباراة في مدينة تورينو، فاز في 24 مواجهة وخسر في خمس مواجهات فقط. وسبق لمنتخب الأتزوري اللعب في ستاد يوفنتوس 4 مباريات، انتصر مرة واحدة فقط أمام التشيك، وتعادل مع منتخبات إنجلترا، أسبانيا وهولندا. يذكر أن منتخبي إيطاليا والبوسنة تواجه مرة واحدة فقط في نوفمبر عام 1996، وانتهت نتيجة المباراة بخسارة إيطاليا 2 – 1.

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