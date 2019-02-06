شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس بوابة نافاس لإستعادة بريقه المفقود والان مع التفاصيل

الخليج 365- يترقب عشاق الكرة اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وتعتبر المباراة فرصة ذهبية للكوستاريكي كيلور نافاس من أجل عودته مرة أخرى لتشكيلة فريقه الأساسية والتي إبتعد عنها بعد إستقطاب كورتوا.

وتعتبر مباريات كأس الملك الأمل الوحيد الذي يتمسك به نافاس من أجل الظهور بمستوى جيد يؤهله لمنافسة كورتوا على مركز حراسة المرمى الذي إستحوذ عليه البلجيكي تيبوا كورتوا في بطولة الدوري الأسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخاض نافاس هذا الموسم 12 مباراة فقط مع ريال مدريد في جميع البطولات 5 مباريات منها في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وفور تولي جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للمرينجي المهمة إعتمد على نافاس أساسياً في دوري الأبطال في الوقت الذي حجز فيه كورتوا مكاناً له في الدوري.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم شارك نافاس في ثلاثة مباريات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أندية روما الأيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن وحافظ على نظافة شباكة في مباراة وحيدة وتلقت شباكة هدفين.

وبعد رحيل لوبيتيجي وإستقدام سولاري وجد نافاس نفسه جليس مقاعد البدلاء ويمني الحارس الكوستاريكي نفسه اليوم بالظهور بمستوى مشرف من أجل كتابة شهادة ميلاد جديدة له مع مدربه الجديد حيث أنه خلال 5 مباريات شارك بها نافاس تمكن الفريق من تحقيق الفوز في أربعة منها وتعرض لخسارة وحيدة وتلقت شباكه 3 مباريات.

فهل يقدر نافاس على إستعادة مكانته التي وصل إليها بعد ثلاثة سنوات قاد بها عرين ريال مدريد ؟