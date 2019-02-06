شكرا لقرائتكم خبر عن "الحي أبقى من الميت".. نانت يطلب قيمة تعاقد سالا من كارديف والان مع التفاصيل

الخليج 365- طالب نادي نانت الفرنسي نظيره كارديف سيتي بتحويل قيمة تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني المفقود إيمليانو سالا.

وأكدت صحيفة "بي بي سي"، أن النادي الفرنسي طلب تحويل الدفعات المالية للصفقة، حيث لم يتسلم حتى الأن الدفعة الأولى من قيمة التعاقد.

وانتقل سالا من نانت إلى كارديف سيتي في فترة الانتقالات التشوية الماضية مقابل 15 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وتم العثور على حطام طائرة سالا في البحر هذا الأسبوع، ألا أن فريق البحث فشل في العثور على جثة اللاعب الأرجنتيني.