شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي يوم واحد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض التقارير الإيطالية تقديم موعد مباراة ميلان وإمبولي في الجولة 25 من الدوري الإيطالي يوم واحد.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 23 من شهر فبراير الجاري، ألا أنه تم تقديمها إلى يوم 22 بسبب مشاركة الروسونيري في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو يوم 26 من نفس الشهر.

ويذكر أن هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها تأجيل المباراة بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم 24، ليستفيد الميلان بيوم راحة إضافي قبل مواجهة لاتسيو في الكأس.

وتأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على نابولي بهدفين دون رد، للمرة الأولى منذ 9 أعوام.