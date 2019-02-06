شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في الدوري بعد أن حقق الفوز على إنبي أمس الثلاثاء.