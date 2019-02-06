عمرو جمال يغادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة

غادر عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق بسبب تعرضه للإصابة أثناء المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واشتكى اللاعب من الإصابة وغادر المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وتوجه إلى العيادة الطبية للخضوع لفحص دقيق.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود التي تقام الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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