شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 التاريخ يساند الملكي فى مواجهات نصف النهائى أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة فى العائرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس إسبانيا.

التاريخ يساند ريال مدريد فى مواجهات نصف النهائى أمام برشلونة

ستكون مواجهة اليوم بين برشلونة وريال مدريد رقم 13 فى الأدوار الإقصائية لكأس ملك اسبانيا، تأهل سابقًا ريال مدريد فى 6 مرات، وبرشلونه فى 6 مرات.

بينما تاريخ مواجهات الكلاسيكو فى نصف نهائى كأس ملك أسبانيا: (6 مواجهات)، 4 مرات تأهل ريال مدريد، ومرتين تأهل برشلونه .

ولا يعرف ريال مدريد الهزيمة فى مباريات الكلاسيكو الأربع الأخيرة فى الكأس، حقق الفريق الأبيض انتصارين وتعادلين فى آخر المواجهات ضد برشلونة فى هذه المسابقة.



برشلونة والريال

ريال مدريد كامل العدد فى الكلاسيكو

أعلن الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء علي ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة الريال في الكلاسيكو كلا من:

حراسة المرمي: كيلور نافاس وتيبو كورتوا ووألتوبي

الدفاع: كارفخال وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو وومارسيلو وريجيلون.

الوسط: توني كروز ولوكا مودريتش وكاسميرو ويورينتي وأسينسيو وايسكو وسيبايوس.

الهجوم: ماريانو دياز وكريم بنزيما وجونيور فينسيوس وجاريث بيل ولكاس فاسكيز.

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