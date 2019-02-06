شكرا لقرائتكم فيديو .. اتحاد الكرة: ننتظر الموافقه الأمنية لزيادة أعداد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عقب اجتماع الجبلاية مع الأندية، يوجد اجتماع مع الأجهزة المختلفة لتحديد عدد الجماهير و هناك دراسة لتجربة الزيادة التدريجية ومن ثم توضع أمام الأجهزة الأمنيه والموافة عليها .

ويعقد اتحاد الكرة اجتماع الآن مع الأندية لإعلان أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.