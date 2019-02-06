شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الأنديه تمسكت باستكمال مسابقه الدوري العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة عقب اجتماع الجبلاية مع الأندية،أن جميع الأندية التي حضرت الاجتماع أكدوا تمسكهم باستمرار مسابقة الدورى العام و كأس مصر .

و أضاف مجاهد، بأن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل، طالبوا بدراسة موقفهم، ووعدهم المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، بانه سيخاطب الاتحاد الإفريقى للتنسيق .

يذكر أن اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى، ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.