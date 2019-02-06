شكرا لقرائتكم بلاها دوري وخلوها كاس.. مباراة الأهلي وبيراميدز حائرة بين البطولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم إف سى، أن هناك مقترح باستبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدورى والمقرر لها يوم 28 فبراير المقبل، لتصبح في بطولة كأس مصر.

أوضح الطويلة، أن اجتماع الأندية مع الجبلاية أسفر عن العديد من المقترحات، أبرزها استبدال مواجهة الأهلى وبيراميدز من الدورى للكأس، إلا إنه سيتم عرض الأمر أولاً على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

تابع رئيس النجوم حديثه، موضحًا إنه تم الاتفاق أيضًا على تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الموسم المقبل، أو في أقرب وقت يستطيع فيه الاتحاد تطبيقه، مؤكدًا أن الإجماع لم يتطرق لفكرة إلغاء مسابقة الدورى.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.