شكرا لقرائتكم إصابة رويس تربك حسابات دورتموند قبل مباراة هوفنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخيم حالة من التفاؤل المشوب بالحذر على الأجواء داخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني قبل مباراته المقبلة في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أمام هوفنهايم مطلع الأسبوع المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق ماركو رويس في الفخذ خلال مباراة الفريق يوم الثلاثاء في بطولة كأس ألمانيا.

واضطر رويس إلى مغادرة الملعب بين شوطي المباراة التي انتهت بتوديع متصدر البوندسليغا للبطولة على يد فيردر بريمن بعد أن تغلب عليه الأخير بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح.

وقال رويس الذي سجل أول أهداف اللقاء في شباك بريمن: عضلات فخذي توقفت عن العمل، لا يمكنني القول حتى الآن إذا كنت سألعب أمام هوفنهايم يوم السبت.

وذكر مدير الكرة في بوروسيا دورتموند، مايكل زورك "المخاطرة كانت كبيرة للغاية"، ولكنه أكد في الوقت نفسه "أن لديه أمل كبير في تعافي ريوس الذي سجل حتى الآن 13 هدفا في البوندسليغا".

وأضاف زورك قائلا: لا أعتقد أنها إصابة خطيرة "، وهو ما أكد عليه أيضا المدرب السويسري لوسيين فافري، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، الذي قال "نأمل في أن يتمكن ماركو رويس من اللعب يوم السبت، رغم أننا لا نستطيع أن نجزم بهذا في الوقت الحالي، سنجري فحوصات جديد يوم الجمعة".

وبالإضافة إلى رويس، قد يخسر دورتموند أيضا مجهودات اللاعبين جيدون سانشو ومارسيل شميلزر، كما قد يغيب الحارسان رومان بوركي ومارفين هيتز. يشار إلى أن اللاعبين الأربعة المذكورين غابوا عن مباراة بريمن يوم الثلاثاء بداعي إصابتهم بالأنفلونزا. كما قد يغيب أيضا عن صفوف بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم اللاعب لوكاس بيتشيك للإصابة.

ولم يخف رويس شعوره بالحزن لخروج فريقه من بطولة كأس ألمانيا، وقال "لعبنا بطريقة حمقاء بعض الشيء، علينا أن نلوم أنفسنا".