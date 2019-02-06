شكرا لقرائتكم روني: بوكيتينو البديل الأفضل لخلافة سولشاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق إن المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير يستحق فرصة تولي المسؤولية بشكل دائم، وفي حال عدم استمراره رشح ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام لخلافته باعتباره البديل الأفضل

وحل سولشاير بدلا من جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، وقاد يونايتد لتحقيق سبعة انتصارات إضافة إلى تعادل واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليقدم أوراق اعتماده بقوة لتولي المنصب بشكل دائم ويتفوق في الترشيحات على بوكيتينو.

وأصبح يونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي على بعد نقطتين فقط من الأربعة الأوائل ويلعب الفريق بسلاسة افتقدها تحت قيادة مورينيو.

وقال روني هداف يونايتد عبر التاريخ لشبكة "سي.ان.ان": من الرائع مشاهدة ما يفعله أولي غونار حيث يقدم أوراق اعتماده لقيادة الفريق بشكل دائم، لكن لو لم يستمر وقرر النادي اختيار مدرب آخر، أعتقد أن بوكيتينو سيكون الشخص المناسب.

وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية في 2014 وقاد النادي اللندني إلى إنهاء الموسم بين الثلاثة الأوائل في آخر ثلاث سنوات في الدوري لكنه لم يفز معه بلقب حتى الآن.