التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وريال مدريد

اسماء السيد - يستهل عملاقا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد الجزء الأول من مواجهة ثلاثية بينهما على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة عندما يلتقيان على ملعب الأول "كامب نو" الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

وبالرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول مشاركة نجم النادي الكاتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في فخذه، في الكلاسيكو، إلا أن مدرب البرسا إرنستو فالفيردي استدعى البرغوث لخوض اللقاء المرتقب.

ويعاني الأرجنتيني من تقلص عضلي بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2) السبت، وقد شوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه، أحدهما من ركلة جزاء.

وكشف مدربا الفريقين عن قائمتيهما للمباراة، حيث ضمت قائمة برشلونة 19 لاعبا، في حين ضمت ريال مدريد بقيادة المدرب سانتياغو سولاري 21 لاعبا.

ووضعت صحيفة "ماركا" التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين في كلاسيكو الكأس، حيث جاءت على النحو الآتي:

برشلونة

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمون لونغليه - جوردي ألبا - سيرخي روبيرتو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو.

خط الهجوم: لويس سواريز- فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي.

ريال مدريد

في حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران - مارسيلو.

خط الوسط: كروس – مودريتش - كاسيميرو.

خط الهجوم: بنزيما – بيل – فينيسيوس.



