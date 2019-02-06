اونلاين | بث مباشر.. ريال مدريد و"برشلونة" اليوم الأربعاء 6 - 2 - 2019 في كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. ريال مدريد و"برشلونة" اليوم الأربعاء 6 - 2 - 2019 في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.



