اونلاين | بث مباشر HD مشاهدة مباراة النصر والقادسية كورة أونلاين Ksa Sports دوري بلس الأسطورة يلا شوت شغال| النصر ضد القادسية دون

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نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر دوري بلس يلا شوت اليوم الأربعاء 6 فبراير2019، وذلك في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على استاد الأمير فيصل بن فهد المتواجد بالرياض الذي يتسع إلى أكثر من 22 ألف متفرج ومشاهد، مواجهة مرتقبة بين الفريقين، حيث يسعى العالمي لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على الهلال متصدر ترتيب المسابقة، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة النصر أمام القادسية بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المتابعين.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر

وسينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية اليوم 06-02-2019 في تمام الساعة السابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويستطيع متابعي كرة القدم ومحبيها مشاهدة مباراة النصر والقادسية مباشرة الاسطورة عبر قناة KSA Sports 1 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء فارس عوض، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب فور نيوز، سوف ننشر إليكم رابط يلا شوت لايف على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة النصر والقادسية اونلاين بدون تقطيع.

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يلا شوت مباراة النصر ضد القادسية

قبل بداية مشاهدة مباراة النصر والقادسية أون لاين، يأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 دقيقة خلف الهلال المتصدر، فيما يأتي فريق القادسية بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 18 مرحلة من البطولة.

يُذكر إن مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز النصر على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف دون رد، وتمكن حينها المهاجم النيجيري أحمد موسى من تسجيل “هاتريك” في شباك المنافس.

رابط مشاهدة مباراة النصر والقادسية اون لاين

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ويسعى النصر أو “العالمي” كما يلقبونه جمهوره إلى العودة لطريق الانتصارات مجدداً بعدما تلقى هزيمة مفاجأة بالجولة الماضية أمام التعاون بثلاثية، ليبتعد عن الهلال بفارق ست نقاط كاملة.

ألتقى النصر والقادسية في 13 مواجهة سابقة على مدار التاريخ، حقق العالمي الفوز في تسع مباريات مقابل ثلاث هزائم، وتعادل في مثلهما.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة النصر والقادسية مباشرة، حيث سيكون التشيكي بافيل كرالوفيتش هو حكم الساحة، فيما سيعاونه كلاً من موكروستش ونادفورينك، أما الحكم الرابع فسيكون سيمون إيفانس.

النصر سيكون مطالب بالفوز في هذا اللقاء إذا أراد الاستمرار في ملاحقة الهلال المتصدر في باقي مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.