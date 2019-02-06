شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ألبا يسعى إلى تأكيد التفاهم مع ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم مباراة اليوم التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وتقام على ملعب الكامب نو حيث يبحث البلوجرانا عن تحقيق الفوز في مباراة الذهاب وإستغلال عاملي الأرض والجمهور.

كما يرغب برشلونة في كسر لعنة كأس الملك أمام ريال مدريد حيث أنه لم يقدر على الفوز بأي لقاء منذ عام 2012 عندما تمكن رفقاء ميسي من الفوز بعدفين مقابل هدف ذهاباً وتعادلوا 2-2 إياباً ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن أهم الأسلحة التي يتوفر عليها برشلونة بجانب ليونيل ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدف يتواجد الجناح الأسباني الطائر جوردي ألبا الذي يشهد حالة تألق غير مسبوق منذ إنطلاق مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات بالإضافة إلى وجود حالة تفاهم كبيرة بينه وبين البولجا.

وخلال الأربعة مباريات الماضية التي لعبها برشلونة بين بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الأسباني نجح ألبا في صناعة ثلاثة أهداف لميسي وبصورة أعم وأشمل صنع ألبا هذا الموسم 14 هدفاً في جميع المسابقات التي شارك بها كان لميسي نصيب الأسد منها بواقع خمسة أهداف.

وتعني تلك الأرقام وجود تفاهم كبير بين الثنائي وقدرتهم على تشكيل قوة ضاربة خلف الظهير الأيمن لريال مدريد الأسباني داني كارفخال حيث يعتبر ألبا واحد من أفضل الأظهرة الموجودة في العالم حالياً ويعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى الأمر الذي يجعله من أهم أسلحة برشلونة.

وفي كلاسيكو الدوري الأسباني موسم 2016 – 2017 الدور الثاني نجح ألبا في صناعة الهدف الثالث لميسي في الدقيقة التسعين ليخطف وقتها برشلونة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية إعتقد الجميع أنها إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق إلى أن ميسي وألبا كانا لهما رأي مغاير.

ليبقى السؤال واضحاً هل يصبح ألبا كلمة السر لبرشلونة في موقعه الليلة ؟