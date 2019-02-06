شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..الأهلى بقيادة سوفاتى أمام النصر والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحضر مدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي المرشح لقيادة فريق الأهلي السعودى الأول لكرة القدم، مباراة الفريق بالجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيواجه فيها نادي النصر.

وسيتواجد المدرب الأوروجوياني فى الملعب لمتابعة الفريق، بقيادة يوسف عنبر المدرب السعودي، الذي سيصبح عضوًا في الجهاز الفني لفوساتي.

وسافر فوساتي إلى دبي؛ للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان قد حصل على كأس دوري أبطال أمريكا الجنوبية في 2009 مع كويتو الإكوادوري، فاز مع السد القطري بدوري أبطال آسيا 2011، وحصل معه على دوري قطر وكأس الأمير وكأس ولي العهد مرتين، وحقق مع الريان الفوز بالدوري القطري 2016، وحقق مع منتخب أوروجواي المركز الثالث لبطولة كوبا أمريكا 2006.

والجدير بالذكر ان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بتريجي أعلن، ظهر أمس الثلاثاء، إنهاء تعيين المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من تدريب الفريق الأول لـ"قلعة الكؤوس".

ووجه عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي، الشكر والتقدير إلى المدرب الأرجنتيني على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم، متمنيًا له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

وعين مسئولى النادى الأهلى يوسف عنبر مدرب الوطني، لقيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام الحزم، إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.

والجدير بالذكر أن النادى الأهلي يحتل المركز الرابع بترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 33 نقطة، بالفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 وخسر 5.