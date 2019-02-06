شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. الوجوه الجديدة تطمح في المشاركة الأولى والان مع التفاصيل

الخليج 365- كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والذي يجمع الفريقان اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يشكل فرصة ذهبية لبعض الوافدين الجدد واللاعبين الشباب من أجل الظهور الأول لهم ويسعى كلاً منهم لقياده فريقه للفوز والمساهمة بالصناعة او التسجيل.

وفي التقرير التالي نستعرض معكم أبرز الوجوة الجديدة الموجودة في الفريقين والتي تسعى لخوض الكلاسيكو الأول :-

فينسيوس جونيور

الموهبة البرازيلية القادمة من بلاد السامبا يرغب في إظهار نفسه للجماهير بصورة رائعة حيث أنه وفور إنضمامه لقلعة المرينجي في الصيف الماضي وجد نفسه بعيداً عن المشاركة مع الفريق الأساسي وعمد بعض المدربين إلى إبقاءه متدرباً ولاعباً في صفوف الفريق الرديف.

وقبل سولاري لم يكن جونيور يحظى بفرص المشاركة نهائياً حيث إستبعده المدير الفني السابق للريال لوبيتيجي من معظم مباريات الفريق وغاب عن كلاسيكو الليجا الذي خسره فريقه بخماسية مقابل هدف لذلك فإن اللاعب يتطلع لإظهار كل ما لديه من مهارات في لقاء اليوم.

كيفن برينس بواتينج

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الإنتقالات الشتوية الماضية إنضمام اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينج إلى صفوف البلوجرانا من أجل مساندة سواريز في مركز خط الهجوم بعد رحيل الاسباني منير الحدادي لصفوف فريق نادي إشبيلية.

ولم يكن يتوقع بواتينج أن حلم إنضمامه لبرشلونة من المتوقع أن يحدث خاصةً وأنه تخطى عامه الثلاثين لكن الإدارة فتحت أمامه أبواب المجد من جديد حيث شارك اللاعب مع فريقه الجديد حتى الآن في 63 دقيقة فقط ويطمح في المشاركة اليوم بالكلاسيكو لكتابة شهادة ميلاد جديدة

جيسون موليرو

الكولومبي القوي موليرو الذي تعاقدت مع إدارة برشلونة في صفقة مفاجئة لم يتوقعها الكثير قادماً من صفوف فريق نادي فالنسيا الأسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على الرغم من أنه كان لا يشارك مع الخفافيش وظل جليس الدكة.

لكن الإدارة وجدت في موليرو الحل الأمثل لقيادة دفاع الفريق بسبب الإصابات الكثير التي يعاني منها اومتيتي وفيرمايلين مؤخراً وسوء مستوى بيكيه وفي حالة مشاركته اليوم في الكلاسيكو يسعى اللاعب لأن يوقف خطورة بنزيما وإثبات قدرته على إرتداء تيشيرت رفقاء ليونيل ميسي.